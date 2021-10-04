В Тюмени 6 октября пройдет проверка централизованной системы оповещения

В Тюмени 6 октября пройдёт проверка централизованной системы оповещения. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 6 октября с 10.40 до 11.00 пройдёт проверка централизованной системы оповещения. Горожане в это время услышат звук электрических сирен.

– Сигнал означает «Внимание всем!». Услышав его, все должны включить радиоприёмники, телевизор и проверить СМС-сообщения, прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности и действовать в соответствии с полученными инструкциями, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности.

Также следует оповестить соседей, родственников и знакомых. «В целях получения дополнительной инструкции нужно держать приёмники включёнными», – предупредили в департаменте.