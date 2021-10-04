В Тюмени бизнесмен, осужденный за хищение, ради УДО выплатил крупный долг. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени бывший генеральный директор строительной фирмы оплатил материальный ущерб в размере 2,5 млн рублей после того, как ИК-2, где он отбывает срок, посетили судебные приставы. Специалисты убедили должника, что теперь у него появилась возможность выйти из тюрьмы по УДО.

– Предприниматель взял с заказчика предоплату за строительство модульного садового домика, обязательства не выполнил и объявил о банкротстве. Суд признал его виновным, обязал выплатить потерпевшей стороне материальный ущерб, а также наказал тремя годами колонии, – рассказали историю бизнесмена в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

В ИК-2 мужчина работал и мог отдавать лишь небольшой процент в счет возмещения ущерба. Теперь же, когда сумма долга полностью перечислена, это положительно повлияет на освобождение его условно-досрочно.