Под Ишимом охотники застрелили косуль и выбросили туши на дороге. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть отдела ишимской полиции поступила информация от охотоведов, что в одном из лесов Сорокинского района они заметили неизвестных охотников. Злоумышленники скрылись с места преступления, выбросив туши по дороге.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых 1975, 1974 и 1971 годов рождения, двое из которых ранее судимы. Они признали вину и пояснили, что накануне один из них пригласил своих товарищей поохотиться. Разрешения на добычу копытных животных у граждан не было.

– Вечером мужчины взяли охотничье ружьё, выехали в лес и застрелили трёх косуль. Мясо животных они планировали использовать в личных целях. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время для них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.