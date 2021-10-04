В Тюмени прошли два бизнес-интенсива для самозанятых. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени прошли два бизнес-интенсива для самозанятых. Первые участники уже получили помощь в размере 192 тысяч рублей.

«Школа управления проектами»

Обучение в ШУПе в сентябре было построено на авторском курсе проректора Тюменского государственного университета и куратора Центра дополнительного образования Андрея Латышева. В ходе обучения участники смогли улучшить свои управленческие компетенции в жизни, бизнесе, общественной деятельности и ведении социальных проектов. Заключительная встреча «Школы» прошла в формате деловой игры. Участники объединились в команды по 3-4 человека. За 45 минут они разработали концепцию проекта, нашли партнеров и ресурсную поддержку от Центра развития бизнеса, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и «Решение маркетинг». После чего состоялась презентация бизнес-проектов с обратной связью от экспертов.

О пользе этого интерактива рассказывает директор ООО «Центр развития бизнеса» Наиль Хакимов: «Во время игры самозанятые узнали, где они реально могут получить поддержку в виде знаний, связей и ресурсов. Вместе с экспертами Макаром Берльгиным и Дмитрием Утьевым мы постарались рассказать самозанятым, как использовать общественные организации, государственные структуры и коммерческие организации для роста своего дела. Надеюсь, у нас получилось».

По итогам деловой игры самозанятая и идейный вдохновитель проекта «Флорариум» Кристина Белоножкина получила сертификат в IShop72.

– Во-первых, на ШУП я получила яркие эмоции, новые знания, полезные контакты. Вообще, для меня была очень полезна тема целевой аудитории, я поняла, что я загнала себя в рамки. На курсе мне помогли понять, что можно выбрать сразу несколько направлений деятельности и двигаться дальше. На деловой игре эксперт из «Решение маркетинг», Макар, подсказал мне обратить внимание на работу с юридическими лицами», – отметила она.

Совсем скоро будут объявлены и другие победители. Напомним, что за второе место - продвижение проекта под ключ от «Решение маркетинг», за 3-е место – наставник-предприниматель из Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

Открой свое дело

2 октября завершился образовательный бизнес-интенсив «Открой свое дело для самозанятых». На последнем занятии обсуждались два тематических блока: бизнес-процессы и предпринимательское право.

Марина Бакулина, руководитель детского центра «Ступеньки», рассказала про должностные инструкции сотрудников и описанные процессы предприятия. Спикер поделилась сегодняшним опытом организации своего бизнеса. Председатель комитета по производству ТРО «ОПОРА РОССИИ», директор ООО «СпецТарКонструкция» Андрей Витовский подробно раскрыл тему «Методика описания и разработки бизнес-процесса для организации». Он рассказал участникам бизнес-интенсива о том, как зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, вычисления спикер провел прямо на доске в аудитории. Андрей отметил, что сегодня существуют три критерия работы с крупным заказчиком: сроки, качество, удобство.

Член ТРО «ОПОРА РОССИИ», руководитель юридической фирмы ООО «Мирови Лекс» Роман Минин поделился с участниками бизнес-интенсива основами предпринимательского права, а также ответил на вопросы по взаимодействию самозанятых с юридическими лицами.

Екатерина Лосева, юрист, руководитель юридической компании «Принт» объяснила всё про налоговый вычет и рассказала, как все-таки самозанятые могут претендовать на получение единоразовой выплаты на развитие своего дела в размере 192 тысяч рублей. «Я рада, что смогла стать кому-то полезной. Всех волнуют налоги, кто-то не может определиться, какой режим налогообложения выбрать для своей сферы деятельности. Об этом нужно рассказывать, и хорошо, что есть такие мероприятия, как этот бизнес-интенсив», – отметила она.

– Благодаря спикерам я поняла для себя важные вещи: не бывает пути без проб и ошибок. Если есть препятствия, задача предпринимателя найти выход, не сдаваться! Поняла, что предприниматели такие же люди, как и я, которые решились и делают шаги, анализируют, принимают решения. Я узнала о нужных и полезных опциях, которые предоставляют Центр развития бизнеса, «Мой бизнес» и фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», – комментирует Екатерина Перевалова, участница проекта. 4 октября стало известно, что ей одобрили единовременную поддержку на развитие своего дела в размере 192 тысяч рублей от департамента труда и занятости Тюменской области.

Новые проекты

7 октября в 17.00 в мультицентре «Моя территория» по адресу ул. Ванцетти, 1 состоится встреча клуба самозанятых Тюменской области. На мероприятии будут интересные лекции, free-sale, где участники представят свои товары и услуги, игровая викторина, а в завершение вечера для всех гостей будет квартирник от самозанятых музыкантов. Узнать подробности можно в телеграм-чате самозанятых: https://t.me/joinchat/Kd5HnDQzdrk1NzIy.

В скором времени в рамках федерального проекта «Поддержка самозанятых граждан» начнутся и другие программы: ярмарки выходного дня, хакатоны, курс по выходу на маркетплейсы. Зарегистрироваться на проекты и получить бесплатную консультацию по налоговому режиму самозанятости можно на сайте самозанятые72.рф.

Справка

Организаторами проекта «Поддержка самозанятых граждан» выступают правительство Тюменской области и центр «Мой бизнес» при поддержке Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». Он включает в себя 5 образовательных направлений, среди которых «Школа управления проектами», «Открой свое дело для самозанятых», консультации и создание сообщества самозанятых в регионе.