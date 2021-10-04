В Ишиме 59-летнего мужчину избавили от тромбоза артерий без ампутации. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме 59-летнего мужчину избавили от тромбоза артерий нижних конечностей без ампутации ноги. Эдуард Хоренко страдает атеросклерозом, ранее он уже перенёс две операции.

По словам пациента, ему надоело терпеть адскую боль в стопе. А тромбоз, он предполагает, спровоцировали работы в саду. Так же считает и сердечно-сосудистый хирург Наталья Мейер, которая выполнила операцию по удалению тромба из протеза.

– Если сосудистый протез вшит ниже щели коленного сустава, как в данном случае у пациента, мы обычно даём рекомендации об ограничении сильных нагрузок, но с обязательным условием регулярных тренировок в виде дозированной ходьбы. Это нужно для поступления крови в периферические отделы конечности по боковым ветвям сосудов, – отметила Мейер.

В настоящее время Эдуард чувствует себя хорошо, сошли гематомы, проходит ослабление мышц стопы. Мужчина может передвигаться сам.