У Никольского сквера в Тюмени благоустроят зеленый массив площадью семь гектаров. Фото - kuharuk_ruslan.

У Никольского сквера в Тюмени благоустроят зеленый массив площадью семь гектаров. Ранее на этом месте хотели строить дома, но местные жители выступили против такого вмешательства в природу.

– Сегодня на сайте «ТвоЯ Тюмень» мы запускаем сбор предложений по созданию этой новой территории, которая находится в границах улиц Вознесенская – Вишневая – Рождественская – Зоологическая. В администрацию города поступали предложения от жителей, управы округа, депутата Тюменской городской Думы Александра Витальевича Захарова сохранить зеленые насаждения и создать парк, – рассказал на своей страничке в «Инстаграм» мэр областного центра Руслан Кухарук.

По словам градоначальника, на сегодняшний день границы территории определены. В генеральном плане она отнесена к функциональной зоне озелененных территорий общего пользования.

– Во время рабочего объезда по Восточному округу мы прошли эту территорию по существующим тропинкам, посмотрели, как можно сделать примыкание к Никольскому скверу, детскому саду, улицам. Чтобы приступить к созданию концепции, нам важно, чтобы тюменцы высказали свои предложения. У нас также пройдут встречи с представителями различных групп, и мы обсудим все вопросы, – подчеркнул Кухарук.

По информации местной администрации, за последние 10 лет в Тюмени привели в порядок 80 озелененных территорий. Их общая площадь составляет почти три миллиона квадратных метров.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени подвели итоги голосования по выбору территорий для выполнения благоустройства в 2022 году. Большинство голосов – 319 – отдали скверу Пограничников, который находится в Центральном административном округе. Также стало известно, что повезло и жителям домов №№ 14а, 12, 14, 16, 18а на улице 70 лет Октября. Их зону общественного пространства тоже приведут в надлежащий вид.