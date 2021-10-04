Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 октября 2021 года: новые очаги COVID-19

В Тюменской области обнаружили два новых очага коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 октября. Количество заболевших увеличилось на 244 и составило 62 485 человек, 4 скончались (всего – 1 976).

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 178 человек выздоровели (за весь период – 54247), 19 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 24801 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 607 356 человек, полный курс прошли 568 288.

В Тюменской области обнаружили два новых очага коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся четыре очага COVID-19.

– В истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов заболели 10 человек, контактных – 77. В комплексном центре социального обслуживания населения Уватского муниципального района у 11 человек выявлена коронавирусная инфекция, 21 человек в числе контактных, – сообщили в ведомстве.

За последние сутки в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 890 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 391 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 918 летальных исходов, выздоровели 6 725 965 человек.