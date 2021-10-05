Погода на 5 октября в Тюмени: вечером ожидается дождь со снегом

В Тюмени вечером ожидается дождь со снегом. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 5 октября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Вечером ожидается дождь со снегом.

Температура воздуха ночью минус 2 градуса, днем ожидается плюс 4 – 3. Вечером столбики термометров покажут +1 градус. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святого пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С давних времен этот день называется Фока Ветроградарь. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.