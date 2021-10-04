Тюменцы приняли участие в X Елизаветинском крестном ходе по приглашению Анны Громовой.

Тюменцы приняли участие в десятом Елизаветинском крестном ходе, который прошел в усадьбе Ильинское-Усово в Подмосковье. Председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского общества (ЕСПО) Анна Громова пригласила на традиционное мероприятие председателя тюменского регионального отделения общества «Царьград» Игоря Ракшу и председателя тюменского регионального отделения Союза православных женщин Елену Ракша.

В этом году крестный ход приурочили к двум знаменательным датам – 130-летию перехода в православие великой княгини Елизаветы Феодоровны и 130-летию назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором. Крестный ход прошел уникальным маршрутом, объединив старинные подмосковные села императорского имения Ильинское и Усово с переправой через Москву-реку на плотах. Участники прошли мимо исторических зданий, где в настоящее время ведется реставрация.

Как заметили многие гости мероприятия, Елизаветинский крестный ход с каждым годом привлекает всё больше участников. В этом году произошло символичное событие: крестный ход начинался с проливного дождя, но как только паломники выдвинулись из бывшего имения Елизаветы Феодоровны, небо очистилось, тучи ушли и выглянуло солнце. Практически весь путь людей сопровождала хорошая погода.

Еще одна особенность крестного хода в том, что его возглавляют главы местных администраций Одинцовского и Красногорского районов, которые идут вместе со священнослужителями, Анной Громовой и другими паломниками весь долгий путь, произнося молитвы Богу во имя спасения Руси и прощения нас за грехи убийства святых царственных страстотерпцев более 100 лет назад.

Фото предоставлено "КП".

После хода состоялось торжественное мероприятие, во время которого Игорь и Елена Ракша вручили Анне Витальевне Громовой памятный знак – литографии с изображением памятника святым царственным страстотерпцам, последней святой многодетной семье императора Николая II, установленного на территории Богородице-Рождественского Ильинского монастыря в Тюмени в 2020 году при участии обществ «Царьград», «Двуглавый Орел», «ЕСПО» и завода «СИБУР».

В поздравительном слове председатель регионального отделения общества «Царьград» Игорь Ракша выразил благодарность и восхищение Анне Громовой за ее работу по возрождению акции «Белый цветок» как символа возвращения милосердия, сострадания, любви на землю русскую. Он отметил, что паломники идут за ней не только в Подмосковье, но за ее добрыми делами тянутся люди всей необъятной страны, желая приобщиться к возрождению исторических православных ценностей. И выразил надежду, что чиновники со всех регионов России также будут возглавлять крестные ходы, тем самым становясь примером для многих и символом возрождения православных традиций веры, добра, любви, самопожертвования во имя ближнего своего.

Игорь Ракша также передал слова благодарности Анне Громовой от митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия и настоятельницы Богородице-Рождественского Ильинского монастыря игумении Нины (Схулухия) за участие в возрождении памяти святой царской семьи в Тюменской области. Ведь именно в духовной столице Сибири Тобольске последняя семья императора Николая II провела девять месяцев райской жизни перед зверским убийством, случившемся в Екатеринбурге.

Анна Громова, в свою очередь, выразила слова благодарности за то, что Тюменская область не остается в стороне от сохранения и возрождения памяти императорской семьи, и напомнила, что не так давно в Тобольске открыт великолепный музей семьи Николая II. С каждым годом сюда приезжает всё больше посетителей, не только в рамках «Императорского маршрута», но и просто чтобы прикоснуться к истории.

Анна Витальевна также акцентировала внимание на том, что в 2022 году будет праздноваться 150-летие Александры Феодоровны, жены Николая II, которая выполнила жертвенный подвиг, поехав вместе с царем в последний путь «на «голгофу». И было бы значимо разместить по пути из Тобольска в Екатеринбург памятный знак.

– История циклична, и если народ не знает своего прошлого, то может повторить ошибки давно минувших дней. Яркий тому пример – судьба тех стран, которые переворачивают историю в угоду глобалистов. Поэтому мы должны идти по пути восстановления исторической правды, какой бы она ни была трагичной. И отрадно видеть, что огромное количество людей хотят знать эту правду, вернуться к истокам православной Руси, чтобы гордиться своей причастностью к неразрывной истории своей страны и генофондом победителей великой Российской империи, – прокомментировал Игорь Ракша.