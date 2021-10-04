В Тюменской области за прошедшую неделю из пожаров спасли 35 человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 75 пожаров. Спасено 25 человек, 73 эвакуированы из зоны воздействия опасных факторов пожара.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 39 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 35 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. С наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, – напоминает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.