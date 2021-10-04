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Общество4 октября 2021 7:34

На улице Федорова в Тюмени на четыре часа обесточат два светофора

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На улице Федорова в Тюмени на четыре часа обесточат два светофора.

На улице Федорова в Тюмени на четыре часа обесточат два светофора.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 4 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 12.00 отключение произойдет на пересечении улиц Федорова и Логунова, а также у дома № 12 на улице Логунова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.