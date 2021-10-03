Коронавирус в Тюменской области за сутки подхватили 243 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 октября 2021 года увеличилось на 243 человека, включая 25 детей. Таким образом, общее число людей, подхвативших ковид, составило 62 241 человек.

Как сообщает Оперативный штаб, за сутки выздоровел 181 человек. На искусственной вентиляции легких находятся 26 пациентов, 22 092 человека – под медицинским наблюдением, на перевахтовке – 260 человек.

Против коронавируса вакцинированы 606 527 человек, из них полный курс прошли 567 612 человек.