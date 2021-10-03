Ишимские участники креативного проекта «Творческий город» могут получить 15 тысяч рублей

Продюсерскую и ресурсную поддержку на реализацию проектов может получить ишимская молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку на вторую волну проекта «Творческий город» можно подать по одному из десяти направлений:

- литература;

- кино;

- визуальное искусство;

- фото;

- дизайн;

- театр;

- музыка и вокал;

- хореография;

- прикладное творчество.

Шесть победителей конкурса получат бесплатную площадку для проведения мероприятия, помощь от «Моей территории» в Ишиме, продвижение в соцсетях и ресурсную поддержку до 15 тысяч рублей. Как отметила менеджер проекта Анастасия Журавлева, все претенденты на победу пройдут четыре этапа.

- А именно: заполнение заявки; консультации по паспорту проекта с менеджерами мультицентра «Моя территория»; защита проектов и определение 6 победителей конкурса и реализация инициатив. Мы принимаем заявки как от одиночных участников, так и от коллективов, - цитирует Анастасию портал Megatyumen.