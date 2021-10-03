Жители Тюменской области с января по июль 2021 года оставили в магазинах 252 миллиарда рублей Фото: Татьяна Коркина

Более 252,3 млрд рублей оставили в магазинах жители Тюменской области в период с января по июль 2021 года. Такие данные приводит интернет-портал «Вслух.ру» со ссылкой на данные Тюменьстата. Например, в январе 2021 года тюменцы оставили в магазинах 33,8 млрд рублей, а в июле – 38,3 млрд рублей.

На непродовольственные товары приходится 134,8 млрд рублей, это основная часть расходов. В июле на них потратили 20,4 млрд рублей.

Сейчас в Тюменской области живет 1,5 млн человек (по данным на 1 июля 2021). То есть ежемесячные траты на каждого жителя увеличились с 21,8 тысяч рублей в начале года до 24,7 тысяч рублей в середине лета.