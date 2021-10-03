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Наука3 октября 2021 15:21

Тюменские студенты работают над созданием платформы для помощи людям, потерявшим руки

Их научным руководителем выступает Альберт Суфианов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские студенты работают над созданием платформы для помощи людям, потерявших руки. Фото: ТИУ

Тюменские студенты работают над созданием платформы для помощи людям, потерявших руки. Фото: ТИУ

Платформу для сбора и анализа биоэлектрических данных пациента с потерей рук планируют создать студенты ТИУ Руслан Калимуллин и Виктория Сивухина. Молодые люди изучают электронейрофизиологические процессы, которые происходят в организмах экспериментальных животных и человека, и разрабатывают нейрокомпьютерный интерфейс. За счет восстановления в организме системы обратной связи это позволит сделать жизнь человека более комфортной.

По словам Руслана, традиционные протезы не могут полностью восстановить обратную сенсорную связь у людей с ампутированными конечностями. Ежедневно они испытывают трудности движений, а сам протез повышает когнитивную нагрузку на организм.

– Мы решили создать устройство, которое соединит нервную систему человека и протез верхних конечностей, позволит добиться более информативного сигнала с нервов на конечности, – рассказал Руслан.

Как рассказали в пресс-службе университета, новый вариант интерфейса на нейрокомпьютере обеспечит восстановление системы обратной связи за счет стимуляции нервных волокон в режиме онлайн. Научным руководителем Руслана и Виктории выступает главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.