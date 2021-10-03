Уволившаяся из МФЦ жительница Нижнетавдинского района обустроила торговый павильон Фото: Татьяна Коркина

Открыть свое дело жительница Нижнетавдинского района Ольга Третьякова решилась после того, как уволилась во время пандемии из МФЦ. После этого она встала на биржу труда в отделение Центра занятости Нижнетавдинского района, где ей предложили открыть свое дело. Подумав немного, Ольга решила открыть торговый павильон в СНТ «Сундукуль».

По словам Третьяковой, на оформление пакета документов и составление бизнес-планов ушло не много времени. На финансовую помощь (192 тысячи рублей) они купила холодильники, витрины, прилавок, стеллажи и весы. Дело пошло, и сейчас Ольга собирается расширить ассортимент.

- В нашем СНТ больше нет магазинов, до ближайшей деревни восемь км. Люди приходят, просят привезти еще и другой товар. Не хочу стоять на месте, в следующем году планирую открыть хозяйственный отдел, - рассказала предприниматель «Тюменской линии».

Ольга отмечает, что перед открытием своего дело нужно десять раз подумать. Но, если цель вы все-таки поставили, доводите дело до конца.