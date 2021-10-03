Психолог посоветовала тюменцам не экономить на электричестве, чтобы справиться с осенней хандрой

Специалист рассказала, как справиться со стрессом
Фото: Татьяна Коркина
Осеннюю хандру может вызвать и осенняя меланхолия, и сезонное аффективное расстройство. Об этом заявила психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. По её словам, такое состояние приходит из-за отсутствия достаточного количества солнечного света, ведь он способствует выработке адреналина, серотонина и дофамина. А они отвечают за то, чтобы человек чувствовал себя счастливым.
Ко всему прочему, стрессовый фактор – начало нового учебного года, а для работяг – начало напряженной работы.
- Влияет и погода, когда солнечные теплые дни меняются на серое небо, дожди и холод. Они сами собой создают почву для грусти, негативных мыслей и даже апатии, − цитирует специалиста Megatyumen.
КАК БОРОТЬСЯ С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ?
- купите новую осеннюю одежду;
- встречайтесь с друзьями;
- не забывайте об увлечениях и хобби;
- занимайтесь физкультурой;
- не садитесь на диету, но следите за питанием;
- бывайте на свежем воздухе, особенно в ясные дни.
- не экономьте на электричестве, потому что тусклый свет влияет на выработку мелатонина и подавляет выработку серотонина.
- обратитесь к психологу, если грустное состояние не проходит больше двух недель.