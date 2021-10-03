Психолог посоветовала тюменцам не экономить на электричестве, чтобы справиться с осенней хандрой

Специалист рассказала, как справиться со стрессом Фото: Татьяна Коркина

Осеннюю хандру может вызвать и осенняя меланхолия, и сезонное аффективное расстройство. Об этом заявила психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. По её словам, такое состояние приходит из-за отсутствия достаточного количества солнечного света, ведь он способствует выработке адреналина, серотонина и дофамина. А они отвечают за то, чтобы человек чувствовал себя счастливым.

Ко всему прочему, стрессовый фактор – начало нового учебного года, а для работяг – начало напряженной работы.

- Влияет и погода, когда солнечные теплые дни меняются на серое небо, дожди и холод. Они сами собой создают почву для грусти, негативных мыслей и даже апатии, − цитирует специалиста Megatyumen.

КАК БОРОТЬСЯ С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ?

- купите новую осеннюю одежду;

- встречайтесь с друзьями;

- не забывайте об увлечениях и хобби;

- занимайтесь физкультурой;

- не садитесь на диету, но следите за питанием;

- бывайте на свежем воздухе, особенно в ясные дни.

- не экономьте на электричестве, потому что тусклый свет влияет на выработку мелатонина и подавляет выработку серотонина.

- обратитесь к психологу, если грустное состояние не проходит больше двух недель.