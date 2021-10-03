У тюменских старшеклассников появилась уникальная возможность «быть в курсе»

Фото: Быть в курсе.рф

Трехнедельный онлайн-тренинг «Быть в курсе», который стартует 15 октября 2021 года, проведут для тюменских старшеклассников. Чтобы ребята сделали осознанный выбор будущей профессии, им помогут проанализировать свои сильные стороны, выделить собственные интересы и профессиональные желания. Проект продлится 21 день и включит в себя 7 блоков теории и практики.

Для повышения конкурентоспособности участников в задания интегрировали развитие тайм-менеджмента и коммуникабельности у школьников. Поле того, как ребята выполнят задания, персональные кураторы дадут им обратную связь.

По словам организатора проекта Юлии Агеевой, чтобы поддержать интерес школьников к получению знаний, для них продумали элементы геймификации.

- После выполнения заданий мы будем ставить участникам баллы за активность. Каждая неделя закончится розыгрышем подарков среди тех, кто получил больше баллов, - заключила Юлия.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРОЕКТ?

Перед тем, как зарегистрироваться, выложите пост в соцсети, который содержит ответ на вопрос: «Кем я буду, когда вырасту?». Поставьте хэштег #бытьвкурсе72, чтобы организаторы его отследили, а затем зарегистрируйтесь до 10 октября по ссылке.