В Тобольске прооперировали женщину, которая сломала ногу после того, как упала Фото: Татьяна Коркина

Операцию с применением передовой технологии – артроскопии – провели на днях в тобольской областной больнице №3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сюда поступила женщина средних лет, которая, после того, как упала, почувствовала острую боль в колене. Рентген и компьютерная томография показали, что пациентка сломала наружную часть большеберцовой кости.

Травматологи решили восстановить высоту кости с помощью артроскопического оборудования. То есть к поврежденному участку можно добраться через небольшие проколы. Во время операции врачи подняли на нужную высоту участок кости, восстановили сустав и выполнили костную пластику дефекта, который образовался при переломе дефекта. Вся операция проходила через разрезы размером менее 1 см с помощью оборудования, закупленного в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По словам заведующего травматологическим отделением Алексея Гриня, травматологи постоянно обучаются и посещают мастер-классы, на которых учатся делать операции на коленных уставах.

- Переняв опыт у приглашённых коллег, мы успешно начали внедрять такие виды операций в Областной больнице № 3. Для их проведения созданы все условия, установлено новое оборудование, - заключил Алексей Гринь.