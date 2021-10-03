МФК «Тюмень» встретится с командами Италии, Казахстана и Чехии в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу

Фото: МФК "Тюмень"

МФК «Тюмень» примет участие в регулярном этапе Париматч-Суперлиги по мини-футболу, который пройдет с 8 октября 2021 по 23 апреля 2022 года. Всего в этом состязании 18 туров, и наш клуб по мини-футболу начнет матчи на выезде. Уже на следующей неделе «Тюмень» встретится в Югорске с командой «Газпром-Югра», которая считается достойным противником. Клубы сыграли более 60 матчей, почти половину выиграли югорчане.

Второй тур начнется с 15 октября. В этот день «Тюмень» сыграет с ухтинцами из одноименной команды, а затем, 20 и 21 октября, встретится с сыктывкарской командой «Новая генерация».

Основной раунд Лиги чемпионов по футзалу пройдет в Италии с 26 по 31 октября. Соперниками нашей команды, которая попала в четвертую группу», станут команды «Кайрат» (Казахстан), «Пльзень» (Чехия) и «Пезаро» (Италия). Как сообщает портал «Вслух.ру», нашим нужно попасть в элитный раунд, который состоится с 30 ноября по 5 декабря 2021.