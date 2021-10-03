В музее под открытым небом Голышмановского района расставят муляжи животных и птиц

Фото: Благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ"

Реконструкция музея под открытым небом под названием «Крестьянское подворье в Сибири» заканчивается в деревне Боровлянка Голышмановского городского округа. Деньги на обновление получены через участие в окружном грантовом конкурсе.

По словам руководителя социального проекта Натальи Брылиной, бОльшая часть музея – это деревянные постройки. Из-за дождя, снега и ветра экспонаты часто портятся, поэтому реконструкция была необходима. Здесь уже построили изгородь, установили новые баннеры и печку и «подшили» потолок.

- Мы получили грант 45 тысяч рублей на реконструкцию. Из-за увеличения цен нам не хватило средств на запланированные работы. Несмотря на это, кое-что удалось обновить в музее, - говорит Наталья.

Педагоги и школьники, заканчивают строительство хозяйственного двора, где расставят муляжи домашних сельскохозяйственных животных и птиц, а в избе повесят люльку. По мнению Брылиной, музей помогает учителям истории в работе: которые через предметы старины школьники знакомятся с этапами развития общества, сообщает "Тюменская линия".