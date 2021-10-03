Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 18:20

В Тюмени 4 октября 2021 на четыре часа отключат два светофора

Рассказываем, где отключат светофоры 4 октября 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени 4 октября 2021 на четыре часа отключат два светофора

В Тюмени 4 октября 2021 на четыре часа отключат два светофора

Фото: Татьяна Коркина

Сразу два светофора отключат завтра, 4 октября 2021, в Тюмени. Речь идет о перекрестке ул. Федорова и ул. Логунова и светофоре ул. Николая Федорова, 12, сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс». Оба регулировщика погаснут с 8 утра до 12 часов дня, поэтому водителям нужно быть внимательнее и заранее выбирать маршрут.

Подробности смотрите на картах:

Ул. Федорова - ул. Логунова

Ул. Федорова - ул. Логунова

Фото: Яндекс.Карты

Светофор на Николая Федорова

Светофор на Николая Федорова

Фото: Яндекс.Карты