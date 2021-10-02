В Тюмени определили лучших студентов

Фото: "ТюмГУ" во Вконтакте Фото: Соцсети

В Тюмени в рамках «Студент года-2021» 11 студентов и 9 объединений в коллективных номинациях получили награды. Об этом сообщил Moi-portal.ru.

Лучшим студентом среди вузов стал Анатолий Андреев, ТюмГУ, а среди ссузов Анна Ворон, Многопрофильный колледж ТИУ. Победители регионального этапа примут участие в заочном Всероссийском этапе премии, где будут оцениваться видеовизитки и достижения студентов.

Конкурс состоял из четырех этапов – оценка портфолио, самопрезентация, собеседование с экспертами и решение кейса по студенческой тематике. Наибольшее количество наград среди вузов получили студенты ТюмГУ (6 наград), а среди ссузов – Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

Региональный этап премии «Студент года» организуют Студенческий совет Тюменской области и ТОО ООО «Российский союз молодежи».