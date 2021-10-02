Тюменские волонтеры подошли к поздравлению пожилых людей масштабно

В первый день октября в России, как и во многих других странах мира, отмечается Международный день пожилых людей Фото: Архив "КП"

В рамках цикла мероприятий «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченного к празднованию Международного дня пожилых людей, в городах Тюмени, Тобольске и Ишиме 30 сентября и 1 октября прошла областная акция «Поздравительная открытка».

Более 27 тысяч бесплатных поздравительных открыток распространили среди людей молодого и среднего возраста с предложением 1 октября поздравить родителей, дедушек, бабушек и близких людей старшего поколения с Международным днем пожилых людей.

В первый день октября в России, как и во многих других странах мира, отмечается Международный день пожилых людей. В честь праздника ежегодно проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, общественные организации и фонды устраивают различные благотворительные акции.