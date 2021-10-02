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Общество2 октября 2021 16:13

Международный день туризма отпраздновали в Тюменской области

Праздник отметили 21-километровой прогулкой
Мария Толстихина
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В Тюменской области 25 и 26 сентября в Успенке прошел фестиваль путешественников «Одиссея»

В Тюменской области 25 и 26 сентября в Успенке прошел фестиваль путешественников «Одиссея»

Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области 25 и 26 сентября в Успенке прошел фестиваль путешественников «Одиссея», коим и отметили Международный день туризма. Об этом рассказал «Вслух.ру».

Главным событием стала «Тюменская тропа» – ежегодная акция для всех желающих прогуляться. Жителям предложили пройти по пешеходным маршрутам длиной от 3,5 до 21 километров.

В акции участвовали тюменские школьники. Активисты Российского движения школьников отделения школы № 22 выбрали маршрут в 21 километр.