Международный день туризма отпраздновали в Тюменской области

В Тюменской области 25 и 26 сентября в Успенке прошел фестиваль путешественников «Одиссея» Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области 25 и 26 сентября в Успенке прошел фестиваль путешественников «Одиссея», коим и отметили Международный день туризма. Об этом рассказал «Вслух.ру».

Главным событием стала «Тюменская тропа» – ежегодная акция для всех желающих прогуляться. Жителям предложили пройти по пешеходным маршрутам длиной от 3,5 до 21 километров.

В акции участвовали тюменские школьники. Активисты Российского движения школьников отделения школы № 22 выбрали маршрут в 21 километр.