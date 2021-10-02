Более 100 млн рублей потратят на обновление сквера Пограничников

В сквере «Пограничников» появятся новые тренажеры Фото: "КП" Архив

В сквере Пограничников появятся новые тренажеры, установки для освещения сквера и оборудование для детской площадки. Об сообщил официальный сайт госзакупок.

Закупку осуществляет муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки города Тюмени». Аукцион завершится 11 октября, а сейчас активно ищут подрядчика. На это дело из бюджета выделили 103 489 870,80 рублей.

Ранее сообщалось, что на благоустройство сквера Юристов выделили 15,7 миллиона рублей. Сообщается, что в нем появится арт-объект «Фемида», 11 светильников, качели и лавочки с подсветкой. Тротуар выложат плиткой.