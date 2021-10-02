Тюменские педагоги выступят на Всероссийском форуме

Более 20 тысяч педагогов смогут присоединиться к участию в онлайн формате Фото: Архив "КП"

Около тысячи учителей примут участие во Всероссийском форуме, который пройдет в Москве. Об этом сообщила «Мегатюмень».

От Тюмени готовятся выступить учитель истории и обществознания гимназии № 49 Светлана Игоревна Панфилова, учитель иностранных языков школы № 88 Наталья Сергеевна Дроздецкая, учитель истории и обществознания школы № 88 Дмитрий Игоревич Самохов, учитель начальных классов школы № 37 Анна Николаевна Плетнёва.

Более 20 тысяч педагогов смогут присоединиться к участию в онлайн формате. Такое событие проводится впервые. Оно позволит комплексно проанализировать самые актуальные темы для педагогического сообщества, получить экспертные мнения и обогатить профессиональный опыт каждого участника.

Форум классных руководителей станет кульминацией всероссийской Недели учителя, которая пройдет с 4 по 10 октября и будет включать в себя мероприятия, посвященные профессии учителя и направленные на ее популяризацию.