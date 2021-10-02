Трудоустроив граждан, тюменские работодатели получат субсидию

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Тюменские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости до 1 августа 2021 года. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Более сотни работодателей Тюменской области воспользовались возможностями, которые дают изменения, внесенные в сентябре этого года правительством РФ в Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования.

Теперь в категорию людей, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации как безработных, входят не только те, кто завершил в 2020 году обучение по основным программам высшего или среднего профобразования, но и инвалиды, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, а также те, кто освободился из мест лишения свободы.

Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года. В Тюменской области такой возможностью уже воспользовались 126 работодателей, которые подали 209 заявлений на 754 рабочих мест.