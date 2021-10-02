Жители тюменского села теперь платят за коммуналку в четыре раза меньше

В четыре раза снизились тарифы на воду в поселке Демьянка Фото: Мария Толстихина

В четыре раза снизились тарифы на воду в поселке Демьянка Тюменской области после звонка Владимиру Путину. Жители обратились к президенту во время прямой линии еще в июле.

Жильцы платили за коммунальные услуги от 40 до 70 тысяч рублей в месяц. С 1 октября в поселке Демьянка Соровского сельского поселения вступают в силу новые тарифы. За водоснабжение жители будут платить 64 рубля 28 копеек за кубометр. Об этом сообщил департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Напомним, что с президентом на прямой связи был житель села Тарлан Тагиров. Он заявил, что без огласки проблему решить не удалось бы. По мнению демьянца, власти должны сделать для жителей поселка перерасчет по ранее оплаченным услугам ЖКХ.