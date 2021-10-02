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Недвижимость2 октября 2021 11:06

Активные пенсионеры Голышмановского округа обустроили парк Здоровья

Мария Толстихина
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Пожилые люди на месте заброшенного пришкольного участка создавали парк Здоровья

Пожилые люди на месте заброшенного пришкольного участка создавали парк Здоровья

Фото: Архив "КП"

На территории муниципалитета становится всё больше мест для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. В этом году такое общественное пространство появилось в селе Малышенка. Инициативные пожилые люди на месте заброшенного пришкольного участка создавали парк Здоровья начиная с ноября прошлого года.

– В первую очередь обустроили ту часть участка, где располагается сосновая аллея, и всю зиму занимались там скандинавской ходьбой и просто дышали свежим воздухом, – рассказывает председатель малышенской первичной ветеранской организации, руководитель проекта Галина Вострикова. – Прошлой весной мы получили грант, приняв участие в муниципальном конкурсе гражданских инициатив. Организовали несколько субботников: собрали мусор, установили несколько скамеек, дополнительно посадили сосны и ели, позже планируем выращивать дубы. Поставили железные ворота. В центральной части парка обустроили аллею Дружбы. Сюда приходят молодёжь и дети, мы сами гуляем каждый день, общаемся и поддерживаем чистоту заодно. Надеемся, добровольцы подхватят от нас эстафету и продолжат благоустройство парка. Хорошо, если бы в перспективе тут появился пруд. Может быть, найдется социальный партнер, который поможет преобразить оставшуюся часть территории.

В инициативной группе есть даже 80-летние бабушки. Причем они наравне со всеми участвуют в создании парка Здоровья. На помощь пожилым людям пришли педагоги и школьники, волонтёры и просто неравнодушные селяне, а также заручились поддержкой местного агропредприятия и сельской администрации. Парк Здоровья открылся первого октября.

В малышенской ветеранской организации, одной из самых крупных в округе, состоят 275 пенсионеров. Тимуровцы 65+ обустроили в селе молельный дом, ухаживают за поклонным крестом и памятниками, участвуют во всех общественных мероприятиях.