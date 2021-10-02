Тюменские эксперты объяснили родителям, как наладить общение с подростками

«Нетрудные подростки» - это серии коротких видео с тюменскими специалистами по работе с детьми от Фото: Архив "КП"

В познавательных видео для родителей «Нетрудные подростки» снялись эксперты, которые ответили на популярные вопросы родителей на тему воспитания детей. Видео помогут улучшить взаимоотношения между родителями и детьми. Об этом сообщили «Аргументы и факты – Тюмень».

В первом ролике эксперт рассказал о важности роли отца для ребёнка. В следующем ролике психолог пояснила, как важно не только слушать, но и слышать подростка. Третье видео посвящено нарушению личных границ в семье – как это повлияет на развитие ребенка и отношения в будущем. Эксперт четвертого видео рассказал об эмоциональном выгорании, причинах возникновения и способах избавления от него.

«Нетрудные подростки» – это серии коротких видео с тюменскими специалистами по работе с детьми от онлайн-проекта «Киберпатруль». Они рассказывают об актуальных проблемах в жизни подростка и дают рекомендации, как легче пережить этот период. На сегодня в Сети вышли все серии второго сезона проекта.