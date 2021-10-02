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Происшествия2 октября 2021 8:13

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск сбили пешехода

Мужчина переходил в дорогу в неположенном месте
Мария Толстихина
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Мужчине было 47 лет

Мужчине было 47 лет

Фото: "КП" Архив

На 111-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области в районе 10 часов вечера автомобиль «Датсун» сбил пешехода. 47-лений мужчина переходил федеральную трассу в неположенном месте.

Пешеход, проживающий в селе Караульнояр Ярковского района, погиб. Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что водитель, житель Тюмени, был трезв. На одежде пешехода не было световозвращающих приспособлений, позволяющих стать заметнее в темноте для водителей.

Всего 14 ДТП произошло вчера в Тюменской области, в них погибли 2 человека, 13 человек ранены, сообщает тюменская Госавтоинспекция.