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Здоровье2 октября 2021 8:01

Тюменские врачи лечат панкреонекроз по новой методике

Новый метод хорош тем, что не требует разрезов
Мария Толстихина
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Новый метод хорош тем, что не требует разрезов

Новый метод хорош тем, что не требует разрезов

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи в клинике «Нефтяник» используют уникальный метод лечения панкреонекроза поджелудочной железы. Об этом рассказали в пресс-службе МСЧ «Нефтяник».

В «Нефтянике» более пяти лет применяют малоинвазивную методику чрезкожного пункционного лечения осложнений панкреонекроза. У двух пациентов, поступивших в «Нефтяник», заболевание протекало тяжело: сформировались гнойные воспаления тканей, что угрожало их жизни. Врачи стационара провели сложную работу в несколько этапов, применив новый малоинвазивный способ лечения.

Вначале без разрезов под контролем УЗИ и рентгена они установили дренажи, взяли образцы тканей на анализ. А когда удалось ликвидировать очаги воспалений, эндоскопически (через желудок) врачи убрали омертвевшие ткани поджелудочной железы.

Новый метод хорош тем, что не требует разрезов – пациенты чувствуют улучшение состояния здоровья уже в первые часы после операции.