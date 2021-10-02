Проект сельской молодежи Тюменской области нашел одобрение

Главная цель инициативы – улучшить качество предоставляемых культурных услуг на селе Фото: Архив "КП"

В число победителей первого в России конкурса Президентского фонда культурных инициатив вошел проект поддержки сельской молодежи Тюменской области под названием «Не выставка шуб». Об этом рассказала «Тюменская область сегодня».

АНО «Дом вверх дном», созданная на базе ГАУ Северного Зауралья, получила на реализацию проекта самый большой грант в Тюменской области – 2,7 млн рублей. Главная цель инициативы – улучшить качество предоставляемых культурных услуг на селе и количество посещений культурных учреждений сельской молодежью.

Авторы планируют запустить цикл 60 культурно-творческих занятий по трем направлениям современного творчества, а вместе с тем переоборудовать два сельских ДК в современные многофункциональные мультимедийные центры.