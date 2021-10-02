Тоболячка исполнила давнюю мечту - открыла студию коррекции фигуры

Осуществить мечту помогли женщине в службе занятости Фото: Мария Толстихина

Об открытии студии коррекции фигуры жительница Тобольска Анастасия Богданова задумалась год назад. Об этом она рассказала корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия». Долгое время тоболячка работала ведущим инспектором по профобучению и профориентации, позже начала делать массаж сама, что смотивировало ее на более серьезный шаг – открытие студии.

Мастер проанализировала рынок, изучила конкурентов, прошла курсы повышения квалификации и в июне 2021 года открыла студию красоты в Тобольске. Там оказывают услуги по аппаратной коррекции фигуры и подтяжке кожи без операционным путем.

По словам Анастасии, жители уже активно пользуются услугами аппаратной косметологии. Тем более сейчас, когда дачный сезон подошел к концу, и у многих есть желание привести тело в порядок.

Осуществить мечту помогли женщине в службе занятости: там ей помогли с оформлением документов и составлением бизнес-плана. Для покупки аппарата для вакуумно-роликового массажа с радиолифтингом и инфракрасным прогревом Анастасия использовала финансовую помощь по программе самозанятости в размере 192 тыс. рублей.