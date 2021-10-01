У набережной в Тюмени организовали двухстороннее движение. Фото: Тюмень - наш дом

По улице Хохрякова (на участке от Челюскинцев до Кирова) в Тюмени организовали двухстороннее движение транспорта. Такое решение принято для увеличения пропускной способности улицы Челюскинцев со стороны заречной части города.

– Дорожно-транспортная ситуация ухудшилась в связи ремонтом улицы Володарского. Изменение организации дорожного движения на этом участке будет действовать на период производства работ, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.