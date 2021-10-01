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Общество1 октября 2021 13:53

У набережной в Тюмени организовали двухстороннее движение

Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Сергей Швецов
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У набережной в Тюмени организовали двухстороннее движение.

У набережной в Тюмени организовали двухстороннее движение.

Фото: Тюмень - наш дом

По улице Хохрякова (на участке от Челюскинцев до Кирова) в Тюмени организовали двухстороннее движение транспорта. Такое решение принято для увеличения пропускной способности улицы Челюскинцев со стороны заречной части города.

– Дорожно-транспортная ситуация ухудшилась в связи ремонтом улицы Володарского. Изменение организации дорожного движения на этом участке будет действовать на период производства работ, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.