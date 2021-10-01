Тюменка пырнула ножом в шею сожителя, который пытался выгнать ее на улицу. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске суд огласил приговор в отношении женщины, которая бросилась с ножом на любимого человека. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Ночью 22 февраля 2021 года 38-летняя горожанка находилась у себя в квартире. Они с сожителем в очередной раз поссорились. В порыве гнева она схватила нож и ударила в шею гражданскому мужу. Испугавшись, женщина вызвала скорую и оказала первую помощь.

– Сожители часто ругались. В момент возникшего семейного конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал оскорблять, распускать руки, а потом пытался выгнать ее на улицу, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

Обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и активное помогала следователям. При вынесении приговора суд учел противоправность поведения потерпевшего.