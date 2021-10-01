В Тюмени иностранец нанес тяжелую травму посетителю бара из-за прически. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор 30-летнему гражданину Казахстана, который нанес тяжелую травму посетителю бара. Ближайший год мужчина проведет в исправительной колонии общего режима.

Инцидент произошел 18 июня около полуночи. В это время подсудимый, который на суде признал свою вину, отдыхал с приятелем в баре. В какой-то момент им стало скучно, они завязали беседу с людьми.

– Сергею М. не понравилась прическа одного из парней. Он сделал замечание, на этой почве началась потасовка. Их разняли, но чувства кипели, тогда парень вышел на улицу, схватил кусок брусчатки, вернулся в бар и бросил в свою жертву, – рассказали в Тюменском областном суде.

Кусок попал в голову. Врачи зафиксировали перелом левой височной кости, ссадины левой височной области и кровоизлияние. Приговор пока не вступил в законную силу.