Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2021 11:24

В Тюмени иностранец нанес тяжелую травму посетителю бара из-за прически

Ближайший год мужчина проведет в исправительной колонии общего режима
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени иностранец нанес тяжелую травму посетителю бара из-за прически.

В Тюмени иностранец нанес тяжелую травму посетителю бара из-за прически.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор 30-летнему гражданину Казахстана, который нанес тяжелую травму посетителю бара. Ближайший год мужчина проведет в исправительной колонии общего режима.

Инцидент произошел 18 июня около полуночи. В это время подсудимый, который на суде признал свою вину, отдыхал с приятелем в баре. В какой-то момент им стало скучно, они завязали беседу с людьми.

– Сергею М. не понравилась прическа одного из парней. Он сделал замечание, на этой почве началась потасовка. Их разняли, но чувства кипели, тогда парень вышел на улицу, схватил кусок брусчатки, вернулся в бар и бросил в свою жертву, – рассказали в Тюменском областном суде.

Кусок попал в голову. Врачи зафиксировали перелом левой височной кости, ссадины левой височной области и кровоизлияние. Приговор пока не вступил в законную силу.