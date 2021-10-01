В Тюмени жильцы дома, где взорвался газ, спустя год возвращаются в квартиры. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени жильцы дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, 95, где в конце сентября 2020 года взорвался газ, возвращаются в квартиры. Замглавы города Семен Тегенцев встретился с ними и рассказал об этапах восстановительных работ.

– Поставка коммунальных ресурсов в дом, за исключением газа, осуществляется в полном объеме. Для пуска газа специалистам газораспределительной организации необходимо проверить систему газоснабжения в каждой квартире. Время проведения опрессовки внутридомовых газопроводов согласовано с жителями дома. Управляющая компания выполнила чистовую отделку подъездов, – сообщили в Департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Жильцам объяснили, что муниципальные квартиры будут отремонтированы за счет средств бюджета города по контрактам. Тем же, чьи квартиры находятся в собственности, выдадут материальную помощь. Размер денежной выплаты определен индивидуально.

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