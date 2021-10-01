В Тюменской области 60-летней сельчанке грозит пять лет тюрьмы за удар мужчине по руке. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступила информация из больницы, что к ним с переломом предплечья обратился 53-летний житель села Лугового. Травму потерпевшему нанесла его сожительница.

60-летняя женщина рассказала, что накануне они с гражданским мужем распивали алкоголь, затем вышли во двор для работы по хозяйству, но мужчина отказался помогать подозреваемой.

– Гражданка взяла тяпку и черенком нанесла сожителю удар по руке. Вскоре рука у пострадавшего начала опухать, и селянин обратился в больницу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемой отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.