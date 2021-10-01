В Тюмени прошел первый снег. Скриншот из видео.

В Тюмени прошел первый снег. Правда, горожане наблюдали его всего около двух минут.

«А где был снег-то?», – спрашивают в социальных сетях местные жители. Дело в том, что прошел он не во всех районах областной столицы, а ближе к центру. Осадки наблюдали преимущественно жители Калининского административного округа.

«В Восточном нет ни дождя, ни снега»; «На Республике мелкий летел, буквально 1 минуту»; «На обороне нет снега»; «Пролетал снежок, когда с дочерью шел на прием в поликлинику», – рассказывают комментаторы.

По информации местных синоптиков, в воскресенье, 3 октября, в Тюмени ожидается снег с дождем. В следующий вторник осадки будут снова, причем, они усилятся. Ночная температура воздуха опустится до минус двух градусов. Однако после потеплеет – 7, 8 и 9 октября будет тепло – около 8-9 градусов со знаком плюс.