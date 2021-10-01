В Тюмени жильцы дома №33 по улице Воровского жалуются на отсутствие парковки. Фото - Елена Голубицкая.

В Тюмени жильцы дома № 33 на улице Воровского жалуются на отсутствие парковки. Клич о помощи они пустили по социальным сетям.

«У нас во дворе нет парковок для авто и дороги все в ямах. По плану все дворы реконструировались ещё лет пять назад, а наш двор как будто никому не нужен. По всему периметру двора везде стоят эти бордюры», – пишет в местной группе в соцсети «ВКонтакте» Елена Голубицкая.

В пресс-службе администрации города Тюмени жителям ответили, что земельный участок под домом сформирован и поставлен на кадастровый учет с учетом проездов и тротуаров.

– Если собственники желают изменить расположение элементов благоустройства и увеличить количество парковочных мест, то вопрос необходимо решать на общем собрании. Делается это за счет собственных средств, – отметили в ведомстве.

По информации администрации, в рамках реализации муниципальной программы в адрес управы Ленинского административного округа заявки на комплексное благоустройство не поступали.