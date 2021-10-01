В Тюмени 18-летний водитель более 20 раз нарушил ПДД и вез на капоте друга. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 18-летний молодой человек всего за полгода более двадцати раз нарушил правила дорожного движения на своей «Киа-Рио». Он получил водительские права в марте этого года и уже успел превысить скорость, проехать на красный, выехать за стоп-линию и даже покатать на капоте друга, причем на оживленной трассе.

За последний поступок на начинающего водителя составили административный материал, в отношении пассажира определение о хулиганстве передано в отдел полиции.

– 18-летний студент колледжа рассказал, что он стоял во дворе с друзьями и ему пришла в голову мысль: что будет, если посадить человека на капот машины и провезти несколько метров? «И дальше у нас всё это перетекло в то, чтобы проверить это на дороге, и мы выехали на улицы города», – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.