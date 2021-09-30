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Здоровье30 сентября 2021 13:34

В Тюменской области за сутки излечились от коронавируса 174 пациента

Заболевших – более 230
Сергей Швецов
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В Тюменской области за сутки излечились от коронавируса 174 пациента.

В Тюменской области за сутки излечились от коронавируса 174 пациента.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки излечились от коронавируса 174 пациента. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 53 710 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, на 30 сентября зарегистрировано 238 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 61759), 36 детей заболели (из общего числа заболевших), 24 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 29267 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 603611 человек, полный курс прошли 564569.

За последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 867 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 826 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 человек.