В Тюменской области за сутки излечились от коронавируса 174 пациента. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки излечились от коронавируса 174 пациента. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 53 710 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, на 30 сентября зарегистрировано 238 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 61759), 36 детей заболели (из общего числа заболевших), 24 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 29267 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 603611 человек, полный курс прошли 564569.

За последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 867 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 826 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 человек.