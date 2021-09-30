В Тюмени бомжу, который жил в палатке, собирают продукты и лекарства.
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Тюмени бомжу собирают продукты и лекарства. Сейчас мужчина, который жил в палатке, находится в центре «Милосердие».
История началась с вызова скорой 52-летнему горожанину, у которого из горла пошла кровь. На место приехала фельдшер Екатерина Сарыбина.
– Пункт встречи был возле магазина – оттуда вызвавшая скорую женщина проводила нас к пациенту. Мы шли по лесной тропинке, и там, в палатке, нас ждал бледный на вид мужчина. Ему было тяжело говорить, он весь продрог. После осмотра и оказания помощи мы положили его на мягкие носилки и понесли в машину, – рассказала Екатерина.
По ее словам, она весь день думала, как можно помочь тюменцу, у которого в анамнезе имеются тяжелые заболевания. Медик написала организатору сообщества «Жизнь за гранью» Екатерине Бородиной, которая и устроила его в центр «Милосердие».
Волонтер продолжает навещать его и ждет помощи от неравнодушных тюменцев. Если вы готовы поддержать подопечного Екатерины, напишите ей в «Инстаграме» в директ сообщества «Жизнь за гранью».