В Тюмени парень после расставания с девушкой украл у нее ноутбук и не отвечал на звонки. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть отдела полиции № 7 по Тюмени поступило заявление от 20-летней местной жительницы, что из ее квартиры на Червишевском тракте украли ноутбук за 45 тысяч рублей. Доступ в квартиру был только у ее бывшего сожителя.

Стражи порядка задержали ранее не судимого безработного 23-летнего подозреваемого и узнали, что между влюбленными произошла серьезная ссора, они решили расстаться. На следующий день молодой человек приехал за вещами и прихватил с собой ноутбук.

– На попытки бывшей возлюбленной связаться с ним, чтобы вернуть гаджет, подозреваемый не отвечал. Похищенное злоумышленник позже сдал в комиссионный магазин. В настоящее время ноутбук изъят и вскоре будет возвращен владелице, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по Тюмени Алиса Пислегина.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.