В СИБУРе объяснили интенсивное горение факела на заводе в Тобольске. Фото - пресс-службе СИБУРа.

В СИБУРе объяснили интенсивное горение факела на заводе в Тобольске, которое местные жители запечатлели накануне, 29 сентября. Многих не на шутку перепугало пламя, в социальных сетях появилось множество фотографий «с места событий».

– Интенсивное горение факела на «ЗапСибНефтехиме» связано с проведением ремонтных работ на оборудовании. Факел является частью системы безопасности комплекса и обязательной составляющей любого нефтехимического предприятия. Для проведения текущих ремонтных работ проводится остановка и подготовка оборудования, находящиеся в нем углеводороды утилизируются на факеле с соблюдением всех норм, чем и обусловлено его интенсивное горение в этот период, – сообщили в пресс-службе компании.

В СИБУРе уточнили, что действия являются наиболее безопасными и используемыми во всем мире, изначально запланированными системами безопасности проекта. Из-за низкой облачности в темное время суток свет от факела рассеивается, создавая преувеличенный визуальный эффект. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Ремонтные работы завершены, в ближайшее время завершатся пусковые операции.

К слову, ведется постоянный экомониторинг. Даже в пик факельной активности предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены, заверили в компании.