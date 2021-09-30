На тюменской трассе пьяный водитель чуть не завалил автобус в кювет при парковке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 217-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автобуса. Мужчина был настолько пьян, что даже не смог нормально припарковаться, чуть не завалив «Хундай» в кювет.

– Показания алкотестера при освидетельствовании составили 1,13 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Показания прибора водитель признал, посмотрев на автобус: «Я пьяный, ехал плохо», – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Специалисты ведомства узнали, что автобус принадлежит одному из местных сельхозпредприятий, 54-летний водитель занимался развозкой его работников. К счастью, пассажиров в автобусе не было. Сам водитель рассказал, что отвез работников на поле, там пил с кем-то из рабочих, назад поехал в автобусе один. Семь лет назад его уже задерживали нетрезвым за рулем.