В Тюмени открыли вторую очередь Велижанских водоочистных сооружений. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени после реконструкции открыли вторую очередь велижанских водоочистных сооружений, которые служат городу с 1972 года. Вода сюда поступает из подземных источников Куртамышского и Туртасского водоносных горизонтов.

– Первым этапом работ стала модернизация системы обеззараживания. Специалисты ушли от транспортировки жидкого хлора и связанных с этим рисков. Сейчас вырабатывают его из поваренной соли, этот процесс полностью автоматизирован. Следующим этапом стала полная автоматизация процесса добычи на всех 78 скважинах и очистки воды со скважин, – рассказала исполнительный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

В компании отметили, что велижанская водоочистная станция практически на 90% модернизирована и является современным технологическим производством.

– В ближайшее время тюменцы смогут убедиться в высоком качестве питьевой воды, которая поступает в квартиры, – заверили специалисты.