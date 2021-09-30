Тоболячка приехала в гараж за вещами, но увидела пустое место. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении металлического гаража в микрорайоне Сумкино обратилась жительница села Карачино. Женщина пояснила, что приехала забрать вещи, но вместо гаража увидела пустое место. Ущерб собственница оценила в 90 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что летом очевидцы видели, как мужчина распиливал этот самый гараж. Оказалось, строение ему продал 30-летний житель Сумкино, который ранее уже занимался подобным.

– Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел. Ранее судимый тоболяк свою вину признал и пояснил, что чужой гараж продал за 30 тысяч рублей. Новый владелец успел распилить его и сдать металлические листы в пункт приема металлолома, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении продавца следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.